تحديث.. سقوط طائرة مسيرة مفخخة في أربيل (فيديو)

شفق نيوز – أربيل

أفاد مصدر محلي، فجر الخميس، بسماع دوي انفجار عنيف في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز أن الانفجار نجم عن سقوط طائرة مسيّرة مفخخة في منطقة بحركة، دون أن تتضح بعد ما إذا كانت الطائرة قد سقطت بشكل مباشر أم تم إسقاطها بواسطة منظومة الدفاع الجوي التابعة للقوات الأميركية المتمركزة في محيط المدينة.

ويأتي هذا التطور في إطار سلسلة من الهجمات المتزامنة بالطائرات المسيّرة التي يشهدها إقليم كوردستان منذ أيام، والتي طالت منشآت وحقولاً نفطية حيوية في أربيل ودهوك، وأدت إلى توقف الإنتاج في بعض المواقع، ما تسبب بخسائر مادية مباشرة لقطاع الطاقة في الإقليم.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذه الهجمات حتى الآن، إلا أن وزارة داخلية كوردستان كانت قد اتهمت سابقاً فصائل مرتبطة بالحشد الشعبي بالوقوف وراءها.

وتتزامن هذه الهجمات مع تصاعد التوتر بين حكومتي بغداد وأربيل، وسط خلافات مستمرة تتعلق بملف تصدير النفط وتسوية رواتب موظفي الإقليم.