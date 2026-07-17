دوي انفجار جديد يهز السليمانية

شفق نيوز- السليمانية

أفاد مصدر محلي، مساء الجمعة بسماع دوي انفجار قوي في مدينة السليمانية، من دون أن تتضح طبيعته أو موقعه حتى الآن.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن سكان عدد من أحياء السليمانية سمعوا صوت الانفجار بوضوح، فيما باشرت الجهات الأمنية والمختصة عمليات التحري لتحديد مصدره والوقوف على ملابساته.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الاستهدافات في أربيل والسليمانية، غير أنها تزامنت مع تصعيد عسكري متجدد بين الولايات المتحدة وإيران، إذ أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجمات صاروخية ومسيّرة استهدفت مواقع وقواعد عسكرية أميركية في عدد من دول الخليج، بينها الكويت وقطر والبحرين، فضلاً عن محطة رادار أميركية في سلطنة عُمان.

وجاءت الهجمات عقب تجدد الضربات الأميركية على إيران، والتي طالت جسوراً ومنشآت عسكرية ولوجستية ومواقع في جنوب البلاد.

وكانت السليمانية وأربيل قد شهدتا خلال الساعات السابقة سلسلة هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة، بينها استهداف مستودع للأسلحة والذخيرة في تاسلوجة، وقصف مواقع تابعة للمعارضة الكوردية الإيرانية، من دون إعلان إيراني رسمي عن المسؤولية، رغم أن طهران سبق أن استهدفت تلك الجماعات داخل إقليم كوردستان.