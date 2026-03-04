إصابتان بانفجارات عنيفة في أربيل (تحديث)

شفق نيوز- أربيل

أفاد مصدر أمني، مساء اليوم الأربعاء، بسماع سلسلة انفجارات في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الانفجارات لم تعرف طبيعتها حتى الآن، ما إذا كانت ناجمة عن طائرات مسيّرة أو صواريخ أو عمليات اعتراض من قبل الدفاعات الجوية".

وأضاف أن الاستهدافات أسفرت عن إصابة مدنيين اثنين بجروح متفاوتة.

هذا وأعلن أوميد خوشناو محافظ أربيل، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن عدد الهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ على أربيل تجاوز 100 لغاية الآن، وما زالت مستمرة، محملا الحكومة العراقية مسؤولية ذلك.

وتتعرض مدينة أربيل منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على ايران لقصف صاروخي واستهداف بطائرات مسيرة على قاعدة حرير العسكرية ومطار أربيل الدولي اضافة الى مقار الأحزاب الكوردية المعارض للنظام في طهران.