دوي انفجارات عدة في اربيل

شفق نيوز- أربيل

أفاد شهود عيان في أربيل، يوم السبت، بسماع دوي عدة انفجارات في سماء المدينة، لم تعرف طبيعتها.

وقال الشهود لمراسل وكالة شفق نيوز، إنه تم سماع دوي أكثر من عشرة انفجارات في سماء أربيل، لم تعرف طبيعتها بعد، إن كانت هجوما صاروخياً او اعتراض دفاعات التحالف الدولي للهجمات.

يأتي ذلك بعدما أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، يوم السبت، أن قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة أسقطت صواريخ وطائرات مسيرة، يُعتقد أنها إيرانية.

وذكر الجهاز في بيان، أن "قوات التحالف تمكنت من اعتراض وإسقاط عدد من الصواريخ والطائرات المسيّرة المفخخة في أجواء محافظة أربيل، دون تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية تذكر".

وكان مراسل وكالة شفق نيوز، قد أفاد في وقت سابق من اليوم، بتعرض مطار اربيل الدولي إلى هجومين متتاليين لم تعرف طبيعتهما إذا ما كانت بالصواريخ أو الطائرات المسيرة.

وأضاف أن أعمدة الدخان تصاعدت في محيط المطار إثر الهجومين، تزامناً مع جولة من تبادل القصف بين القوات الأمريكية والإسرائيلية من جهة، وإيران من جهة أخرى.

فيما علمت الوكالة من مصادر مطلعة، أن قاعدة "حرير" الجوية التي تضم قوات أمريكية تعرضت لقصف صاروخي، حيث سُمع دوي أربعة انفجارات عنيفة في المناطق المحيطة بالقاعدة، دون ورود تقارير فورية عن حجم الخسائر.