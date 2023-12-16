دون معرقلات.. الاقتراع الخاص مستمر في السليمانية (صور)

شفق نيوز/ منذ ساعات الصباح الأولى ليوم السبت، شهدت مدينة السليمانية ضمن إقليم كوردستان، عملية التصويت الخاص لانتخابات مجالس المحافظات.

مصدر في مفوضية انتخابات السليمانية، أخبر وكالة شفق نيوز، بأن "27217 ناخباً من النازحين والقوات الأمنية يحق لهم المشاركة في عملية التصويت الخاص لانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم".

وأضاف المصدر: "تم تخصيص 20 مركزاً انتخابياً لإجراء التصويت الخاص في عموم المحافظة 5 منها لتصويت النازحين و15 لتصويت القوات الأمنية، موزعة على 67 محطة انتخابية 11 منها للنازحين و56 للقوات الأمنية".

وبين أن "الانتخابات لغاية الآن تسير بصورة طبيعية، ولا توجد أي مشكلة تعرقل سير الانتخابات، وسيتم غلق المراكز الانتخابية في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم"، مشيراً إلى مشاركة العشرات من الفرق الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني المحلية والعالمية في مراقبة سير الانتخابات".

وفتحت المراكز الانتخابية في مناطق ومدن العراق كافة، صباح اليوم السبت، أبوابها أمام أفراد قوات الأمن والنازحين ونزلاء السجون للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم.

وأُجريت انتخابات مجالس المحافظات آخر مرة في العراق العام 2013 قبل أن يتم حلها بتظاهرات كبرى اجتاحت البلاد في شهر تشرين الأول/أكتوبر العام 2019 احتجاجاً على تردي الواقع المعيشي والخدمي، وتفشي الفساد المالي والاداري، واستشراء الفساد في مؤسسات الدولة ودوائرها.

وتقاطع قوى وأحزاب سياسية أبرزها وأكبرها حجماً من حيث القواعد الشعبية التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، هذه الانتخابات لتخلو الساحة للإطار التنسيقي الذي يضم اطرافاً شيعية مناوئة للتيار الصدري.

وتظاهر المئات من انصار التيار الصدري في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد مساء أمس تعبيراً عن رفضهم لإجراء الانتخابات المحلية التي يقاطعونها.