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دون غطاء جوي.. روسيا تسيّر دورية على حدود الإدارة الذاتية وتركيا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-19T10:03:49+0000
دون غطاء جوي.. روسيا تسيّر دورية على حدود الإدارة الذاتية وتركيا

شفق نيوز/ سيّرت الشرطة العسكرية الروسية يوم الأربعاء دورية في منطقة الادارة الذاتية التي يقودها الكورد في شمال وشرق سوريا على الحدود التركية.

وقال مصدر محلي من قرية عين ديوار الحدودية لوكالة شفق نيوز إن "الدورية تجولت في القرية ووصلت إلى الجسر الروماني على نهر دجلة الفاصل بين حدود سوريا وتركيا، وعادت أدراجها، باتجاه القامشلي".

وذكر المصدر بأن الدورية كانت مؤلفة من 3 مدرعات عسكرية دون غطاء جوي.

وتقلص عدد الدوريات الروسية الاعتيادية في منطقة ديرك من ثلاث دوريات خلال الأسبوع إلى واحدة فقط.

وسيرت الشرطة الروسية آخر دورية لها في المنطقة الاربعاء الماضي ، في ريف ديرك الشمالي.

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