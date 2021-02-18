دول كبرى تبحث في إجتماع هجوم أربيل

شفق نيوز/ يبحث وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، يوم الخميس خلال اجتماع افتراضي مع نظرائه الفرنسي والبريطاني والألماني "التحديات العالمية المشتركة".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس إن الاجتماع سيتابع النقاش الذي بدأ في الخامس من فبراير الجاري عندما تم البحث في التحديات المشتركة، ومنها إيران وجائحة كورونا وروسيا والصين وبورما.

وأوضح المتحدث أن التحدي الإيراني سيكون على الطاولة إضافة إلى الهجمات الصاروخية على أربيل، مذكرا بالبيان الذي وضعه وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة، الثلاثاء، والذي أعربوا فيه عن إدانتهم للهجوم على أربيل وعن موقفهم الموحد بأن الهجمات على الولايات المتحدة وأفراد ومنشآت التحالف لن يتم التسامح بشأنها.