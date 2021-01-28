دولة التشيك تقدم 6 أطنان من المساعدات الطبية لإقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلن القنصل العام لدولة التشيك في أربيل، يوم الخميس، تقديم مساعدات طبية لاقليم كوردستان.

وقال القنصل العام لدولة التشيك في كوردستان، ميشيل سفوبودا في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز؛ "نحن سعداء لمساعدة شعب كردستان الصديق.

وأضاف في المؤتمر الصحفي بحضور وزير صحة اقليم كوردستان خلال تقديم 6 أطنان من المساعدات الصحية الى وزارة صحة الاقليم أن "هذه المستلزمات الطبيعة عبارة عن تجهيز غرف العمليات وصالات الولادة في ثلاث مستشفيات اربيل وحلبجة وزاخو".

وأشار إلى أنه "في العام الماضي ايضا نفذنا نفس البرنامج وقمنا بتأمين المستلزمات لمستشفيات السليمانية ودهوك، ولدينا خطط للاستمرار في تقديم المستلزمات الطبية لمستشفيات الإقليم".