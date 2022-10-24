"دولار السليمانية" يكشف أسباب انخفاض العملة الصعبة أمام الدينار

شفق نيوز / أعلن المتحدث باسم سوق دولار السليمانية، اليوم الاثنين، أن سعر الدولار الأمريكي انخفض مقابل الدينار العراقي في أسواق الاقليم هذا اليوم بشكل مفاجئ، فيما لفت الى وجود عدد من الأسباب التي أدت الى هذا الانخفاض.

وقال المتحدث باسم سوق دولار السليمانية جبار گوڕان في حديث لوكالة شفق نيوز إن "سعر الدولار سجل، صباح اليوم، انخفاضاً ملحوظاً، وبلغ سعر صرف الدولار (147000)، دينار عراقي مقابل كل (100)، دولار أمريكي، حيث شهد هبوطاً بلغ نحو (164) دينار اً خلال ساعات في سعر جديد يبدو مفاجئاً لزبائن العملة".

وأضاف گوڕان أن "سعر الدولار لم يهبط منذ سبعة أشهر وقد حافظ على قيمته التي لم تقل عن (147500)، دينار لكل (100) دولار".

وعن أسباب هبوط سعر الدولار مقابل الدينار العراقي بيّن المتحدث أن "مبادرة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، ونية البرلمان إقرار الموازنة خلال الشهر المقبل، إضافة إلى زيادة ضخ البنك المركزي للدولار في الأسواق، كانت أسباب رئيسية لهبوط سعر الدولار، حيث ضخ البنك المركزي خلال الأسبوع الماضي قرابة (مليار ومائتين وعشرة ملايين دولار)".

وطالب جبار من البنك المركزي العراقي بـ"اصدار قرار يثبت فيه سعر الدولار لفترة من الزمن حتى لا يكون المواطن معرضاً لانعكاسات عدم استقرار سعر الدولار".