دوائر إقليم كوردستان في خانقين تعلّق الدوام غداً احتجاجاً على "تجزئة القضاء"

شفق نيوز- خانقين

أعلنت المؤسسات والدوائر الحكومية التابعة لحكومة إقليم كوردستان في مدينة خانقين بمحافظة ديالى، مساء اليوم الثلاثاء، تعليق الدوام الرسمي يوم غد الأربعاء، باستثناء القطاع الصحي والأجهزة الأمنية وبعض الدوائر الخدمية، تضامناً مع دعوات الأهالي للاعتصام العام رفضاً لقرارات تجزئة مناطق تابعة للقضاء وتحويلها إلى وحدات إدارية مستقلة.

وبحسب بيان صادر عن تلك المؤسسات، ورد لوكالة شفق نيوز، فإن قرار تعليق الدوام يأتي دعماً للاعتصام السلمي الذي دعا إليه أهالي خانقين، ومساندةً للمطالب الداعية إلى الحفاظ على الكيان الجغرافي والدستوري للمدينة والمناطق الكوردستانية التابعة لها، والتي تقع خارج إدارة إقليم كردستان أو تم اقتطاعها منه.

ويأتي هذا الموقف بالتزامن مع إعلان أهالي خانقين تنظيم اعتصاماً عاماً يشمل المحال التجارية والدوائر الحكومية، للتعبير عن رفضهم قرارات صادرة عن أطراف سياسية في مجلس محافظة ديالى، تقضي باستقطاع مناطق تابعة للقضاء وتحويلها إلى أقضية، وهو ما يعتبره المحتجون مخالفاً للأعراف السياسية والدستورية.

ويؤكد الأهالي أن خانقين والمناطق التابعة لها تُعد من المناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي، التي تنص على معالجة أوضاع المناطق المتنازع عليها عبر التفاهم والتنسيق بين الحكومتين الاتحادية في بغداد وإقليم كوردستان، وليس عبر قرارات إدارية أحادية الجانب.

وشددت المؤسسات الحكومية التابعة لإقليم كوردستان في خانقين، في بيانها، على دعمها للمطالب المشروعة للمواطنين، مؤكدة وقوفها إلى جانب التحركات السلمية التي تهدف إلى حماية الحقوق الإدارية والجغرافية للمدينة، ضمن الأطر القانونية والدستورية.

وكانت محافظة ديالى، قد أصدرت الأحد الماضي، وثيقة رسمية تضمنت الموافقة على تحويل ناحية جلولاء إلى قضاء وفك ارتباط ناحية السعدية من قضاء خانقين، لكن المحافظ عدنان محمد عباس الشمري وجه لاحقاً بإيقاف الإجراءات وإلغاء المخاطبات الخاصة بالاستحداث، وإعادة ناحية السعدية إلى ارتباطها الإداري السابق بقضاء خانقين، استناداً إلى قرار مجلس المحافظة.

كما أن وزارة التخطيط أصدرت في وقت سابق، كتاباً رسمياً بتحويل جلولاء إلى قضاء بعد استكمال الإجراءات، كما صوت مجلس محافظة ديالى عام 2024 على القرار.

وتقع جلولاء شمال شرق بعقوبة، وتضم مكونات عربية وكوردية وتركمانية، وشهدت سيطرة تنظيم داعش عليها عام 2014 قبل استعادتها لاحقاً.

وعلى خلفية ذلك أعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني في خانقين، يوم الثلاثاء، رفضه للقرارات الأخيرة التي تقضي بتحويل ناحيتي قرة تبة وجلولاء إلى قضاءين مستقلين وفصلهما عن خانقين في ديالى.

وذكر الحزب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "هذه الإجراءات تُعدّ انتهاكاً صريحاً للدستور العراقي، وخصوصاً المادة 140 التي تحدد المسار القانوني لمعالجة أوضاع المناطق المتنازع عليها عبر التطبيع والتعداد والاستفتاء".