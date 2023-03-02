دوام رسمي في مصارف الإقليم الحكومية يوم غد الجمعة لصرف مستحقات الفلاحين المتاخرة

شفق نيوز / أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان، اليوم الخميس، توجيه المصار التابعة لها بالاستمرار في الدوام الرسمي يوم غد الجمعة لتسليم مستحقات الفلاحين، فيما حددت إدارة سايلو السليمانية شروط استلام الفلاحين هذه المستحقات.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه "تم توجيه جميع المصارف التابعة للوزارة بالاستمرار في الدوام الرسمي يوم الجمعة لإكمال عملية توزيع مستحقات فلاحي كوردستان".

وأضاف البيان أن "المبلغ المخصص للفلاحين هو 139 ملياراً و687 مليون دينار عراقي لعام 2015 وسيتم توزيع المبلغ على جميع محافظات الاقليم ".

من جهة أخرى دعت إدارة سايلو السليمانية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، الفلاحين الذين سلموا القمح بتاريخ 28 حزيران 2015 الى "زيارة شعبة الحسابات في مديرية السايلو يوم غد الجمعة لتسلم صكوك استحقاقاتهم المالية".

وأضاف البيان انه "يتوجب على الفلاح الذي سلم القمح باسمه الى السايلو في ناحية بيره مكرون ان يحضر بنفسه أو أي شخص لديه وكالة منه"، مبينا ان "على ورثة الفلاح المتوفى ان بجلبوا بيان الوفاة والقسام الشرعي وان يقوم جميع الورثة بعمل وكالة لواحد من اعضاء الاسرة".

واشار البيان الى انه "يتوجب على الشخص الحاضر لتسلم المستحقات ان يستصحب معه هوية الاحوال المدنية او البطاقة الوطنية ليتسلم الصك الخاص بالمستحقات".