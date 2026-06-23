دهوك.. 85% من محصول الحنطة مهدد بعدم الاستلام

شفق نيوز- دهوك

حذر مدير سايلو فايدة جنوب دهوك، يوم الثلاثاء، من بقاء نحو 85% من محصول الحنطة الخاص بمزارعي المحافظة دون استلام خلال الموسم الحالي بسبب محدودية الحصة المخصصة.

وقال ناظم محمد لوكالة شفق نيوز، إن الحكومة الاتحادية خصصت 350 مليار دينار لاستلام الحنطة في عموم البلاد، فيما بلغت حصة دهوك 10 مليارات و775 مليون دينار فقط، مبيناً أن عدداً محدوداً من المزارعين سيستفيدون من عملية الاستلام.

وأضاف أن نسب الاستلام المخصصة لإقليم كوردستان منذ عام 2017 لا تتناسب مع حجم الإنتاج الفعلي للمحصول، مشيراً إلى أن محافظة نينوى خصص لها استلام نحو 600 ألف طن، في حين بلغت حصة محافظات الإقليم الأربع مجتمعة 400 ألف طن فقط.

وأكد أن نحو 85% من محصول الحنطة في دهوك سيبقى دون استلام هذا العام، محذراً من أن استمرار هذا الوضع قد يدفع العديد من المزارعين إلى ترك زراعة الحنطة مستقبلاً.

من جانبه، قال المزارع الحاج علي عبدالله لوكالة شفق نيوز، إن غالبية المزارعين يواجهون صعوبة في تسويق محاصيلهم بسبب محدودية الكميات المخصصة للاستلام، مشيراً إلى أن بقاء المحصول دون تسويق سيؤثر بشكل مباشر على قدرتهم على الاستمرار في الزراعة خلال السنوات المقبلة.