دهوك: 80 موقعا اثرياً تقع ضمن خط النزاع بين تركيا والعماليين تعرض بعضها للتدمير

شفق نيوز / أعلنت مديرية الآثار العامة في محافظة دهوك، اليوم الأربعاء، وجود 80 موقعاً اثرياً ضمن مناطق الصراع المسلح بين تركيا وحزب العمال، مبينة أن قسماً منها تعرض للقصف والتدمير بشكل فعلي.

وقال مدير آثار دهوك بيكه س بريفكاني لوكالة شفق نيوز إن "الجهات المعنية في الاقليم خاطبت القنصلية التركية في اربيل لطلب حماية المواقع الاثرية الواقعة ضمن مناطق الصراع المسلح بين تركيا وحزب العمال الكوردستاني".

وأضاف، أن "تركيا طلبت احصائية بعدد هذه المواقع وكشف كامل عنها"، مبينا أن "الكشف عن جميع هذه المواقع غير وارد بسبب تعرض بعض منها للتدمير بسبب القصف والاشتباكات المتبادلة والعبث بها، فضلا عن صعوبة الوصول إليها لكونها مناطق نزاع مستمر".

وأعرب مدير اثار دهوك عن "خشيته على مصير هذه المواقع واحتمال اتخاذها مواقع عسكرية كالكهوف والمغارات وتعرض المزيد منها للقصف والتدمير".

ويدور صراع مسلح بين القوات التركية التي تقصف مناطق في إقليم كوردستان بحجة وجود مسلحي حزب العمال ما يؤدي الى سقوط ضحايا بين قتيل وجريح، فضلا عن تدمير مناطق بأكملها ومنها المواقع الأثرية ضمن مناطق النزاع المفتوح بين الطرفين.