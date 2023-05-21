دهوك .. 600 عائلة نازحة ترغب بالعودة الى مناطقهم الاصلية

شفق نيوز/ اعلنت دائرة الهجرة والمهجرين واستجابة الأزمات في دهوك، يوم الأحد، أن عدد العائلات النازحة الراغبة بالعودة الى مناطقهم الاصلية خلال الأسبوعين الماضيين قد وصل الى 600 عائلة.

وقال مدير الدائرة ديان جعفر، لوكالة شفق نيوز، إن النازحين يمرون بظروف غير جيدة بسبب تراجع مشاريع المنظمات الدولية الإنسانية بعد تحويل برامجها من تقديم مساعدات عينية الى برامج تطويرية وتاهيلية، مؤكدا ان حكومة الاقليم بدأت تحمل عبئا كبيرا من المسؤولية بعد توقف البرامج الإنسانية في مجالات مختلفة كالكهرباء والتربية والصحة وغيرها.

ودعا جعفر، الحكومة الاتحادية الى تحمل مسؤولياتها أمام النازحين في المخيمات، عازياً في ذات الوقت سبب ضعف عملية عودة النازحين الى مناطقهم إلى الوضع الامني والاداري والخدمي في سنجار وعدم تطبيق الإتفاقية المبرمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان عام 2020.

من جانبه أشار خديدا جوقى مدير ناحية سنون، بقضاء سنجار، إلى أن 45% من النازحين عادوا الى مناطقهم، موضحا لوكالة شفق نيوز، أن عشرين عائلة نازحة تصل يوميا الى مناطق سنجار.

وتقول دائرة الهجرة والمهجرين في دهوك، إن 70% من أهالي سنجار يعيشون في مخيمات النازحين ضمن المحافظة.

وبحسب آخر إحصائية لدائرة الهجرة والمهجرين في دهوك، يوجد أكثر من 300 ألف نازح يعيشون في 15 مخمياً في دهوك، منذ أكثر من 9 سنوات، بعد أن اجتاح تنظيم داعش مناطقهم في سنجار عام 2014.

وخفضت الأمم المتحدة المساعدات المقدمة للنازحين واللاجئين في مخيمات المحافظة بنسبة 70% منذ بداية عام 2023، و أرجعت أسباب التخفيض بحسب تصريحات المسؤولين العراقيين بأن ميزانية البلاد تفوق 90 مليار دولار.