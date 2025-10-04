إصابة 15 شخصا بحادثي سير في دهوك وكركوك

شفق نيوز- دهوك

أفاد مصدر محلي، يوم السبت، بإصابة 6 أشخاص، نتيجة حادث سير في محافظة دهوك، فيما أصيب 9 أشخاص بحادث سير آخر في الطرق الرابط بين طوزخورماتو وداقوق بكركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حادث تصادم بين سيارتين وقع، على الطريق الرابط بين ناحية داراتو ومجمع بشيريان بالقرب من قرية كلكان، في دهوك".

وأضاف أن "الحادث أسفر عن إصابة 6 أشخاص، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وفي كركوك، أفاد مصدر محلي، بأن "9 أشخاص أصيبوا بجروح متفاوتة، بحادث سير خطير وقع على الطريق العام الرابط بين داقوق وطوز خورماتو، إثر تصادم ثلاث سيارات بالقرب من أحد المطاعم الواقعة على جانب الطريق".

وتابع أن "السيارة الأولى من نوع سوناتا، كانت تقل خمسة ركاب، فيما كانت السيارة الثانية من نوع BMW على متنها أربعة أشخاص، بينما اصطدمت بهما سيارة ثالثة كانت تسير خلفهما".

وأوضح المصدر أن "جميع المصابين جرى نقلهم على وجه السرعة إلى مستشفى كركوك العام لتلقي العلاج"، مبينًا أن "بعضهم يعاني من إصابات بليغة".

وأشار إلى أن "التحقيقات الأولية أظهرت أن الحادث وقع نتيجة السرعة العالية وعدم الالتزام بمسافة الأمان"، لافتًا إلى أن "فرق المرور والدفاع المدني هرعت إلى مكان الحادث لتأمين حركة السير وإبعاد المركبات المتضررة".