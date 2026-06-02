دهوك.. 357 حادثاً و204 حرائق و19 حالة غرق منذ مطلع 2026

شفق نيوز- دهوك

كشفت مديرية الدفاع المدني في دهوك بإقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، عن تسجيل 357 حادثاً مختلفاً في المحافظة منذ بداية العام الحالي بينها 204 حرائق تسببت بخسائر مادية تقدر بنحو مليارين و500 مليون دينار عراقي.

وقال مسؤول إعلام المديرية، العقيد بيوار عبد العزيز، لوكالة شفق نيوز، إن المديرية سجلت أيضاً 19 حالة غرق في عموم محافظة دهوك، إلى جانب خمس وفيات أخرى بينها حالة انتحار غرقاً في أحد السدود وأربع حالات وفاة نتيجة الحرائق.

وأوضح أن فرق الدفاع المدني تمكنت خلال الفترة ذاتها من إنقاذ 41 مواطناً من حوادث الغرق وحوادث السير والانهيارات ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وأشار إلى أن المديرية نفذت 3035 كشفاً ميدانياً على المباني والعمارات والمواقع المختلفة في مدينة دهوك ومحيطها للتأكد من توفر منظومات الإطفاء والأنظمة التلقائية الخاصة بالسيطرة على الحرائق ومدى الالتزام بإجراءات السلامة.

وفي ما يتعلق بموسم الحصاد الحالي، بين عبد العزيز، أن وفرة الأمطار هذا العام ساهمت في نمو الأعشاب والمحاصيل الزراعية بشكل كبير ما دفع المديرية إلى وضع خطة استباقية لحماية حقول القمح والمزارع من الحرائق عبر نشر 30 فرقة إطفاء في المناطق الزراعية لتقليل زمن الاستجابة والسيطرة السريعة على أي حريق محتمل.

وفي ما يخص موسم السباحة، أكد أن المديرية نشرت فرقاً من الغواصين في السدود والأنهر والأماكن المائية لمواجهة حوادث الغرق، لافتاً إلى أن الأمطار الغزيرة غيرت طبيعة العديد من المسطحات المائية ورفعت منسوب المياه فيها مقارنة بالعام الماضي.