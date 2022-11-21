دهوك.. إيزيديات يمارسن كرة القدم في مخيمات النزوح (صور)

شفق نيوز / انتشرت في مخيمات النازحين بمحافظة دهوك ضمن إقليم كوردستان، بشكل واسع ظاهرة تشكيل فرق نسوية لممارسة لعبة كرة القدم.

وقال بسام إسماعيل، مدرب أحد الفرق في مخيم اسيان للنازحين شرق محافظة دهوك، لوكالة شفق نيوز، إن "دعم المنظمات الدولية للأنشطة الرياضية في المخيم توقف بسبب انشغالها في مناطق أخرى".

وأضاف إسماعيل: "كان هناك دعم كبير للرياضة في السابق، لكن الآن ليس هناك أي دعم من قبل المنظمات، ولكن رغم ذلك نحن لم نتوقف عن ممارسة هذه اللعبة، ونعتمد على إمكانياتنا الذاتية من خلال توفير الألبسة والكرات والأحذية".

وأشار إلى أن "في كل مخيم يوجد أكثر من فريق ونقوم بفتح بطولات محلية داخل المخيمات، وأيضاً هناك مباريات بين فرق خارج المخيمات".

بدورها، تحدثت اللاعبة سعاد، للوكالة، بالقول: "نحن نأتي إلى هنا كل يوم لنمارس لعبتنا المفضلة كرة القدم، في مجتمعنا هناك عدد قليل من الشابات يمارسن هذه اللعبة، ونريد أن نثبت للعالم أجمع، أننا قادرين على ممارسة هواياتنا المفضلة، رغم الظروف القاسية التي نمر بها في المخيمات".