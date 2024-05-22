دهوك أول محافظة كوردستانية تسجل وفاة بالحمى النزفية في 2024

شفق نيوز/ سجلت محافظة دهوك بإقليم كوردستان، يوم الأربعاء، أول حالة وفاة بمرض الحمى النزفية خلال عام 2024، وفقاً لما كشف عنه مصدر من دائرة صحة المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الشخص المتوفى يبلغ من العمر 48 عاما، وكان قد زار مستشفى دهوك قبل اكثر من أسبوعين وبعد إجراء الفحوصات الطبية تأكدت إصابته بالحمى النزفية وتوفي في إحدى مستشفيات اربيل".

كما سجلت الدائرة إصابة امرأة تبلغ من العمر 65 عاما بذات المرض، وفقاً للمصدر الذي أكد أن حالتها الصحية مستقرة حاليا.

وصباح اليوم الأربعاء، أعلن وزير الصحة في إقليم كوردستان سامان البرزنجي، تسجيل ثلاث أول حالات إصابة بمرض الكوليرا والحُمى النزفية في العام 2024.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده الوزير مع بيكرد طالباني وزيرة الزراعة والموارد المائية في الإقليم بشأن نفوق أعداد كبيرة من طائر النورس في بحيرة "دوكان" في السليمانية.

وأشار الوزير الكوردستاني إلى تسجيل نحو 50 إصابة بالحمى النزفية في عموم مناطق ومدن العراق توفي من بينها 8 مرضى، بينما سجل اقليم كوردستان حالتين توفي مريض واحد من بينهما.