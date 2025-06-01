دهوك.. وفاة رجل خمسيني متأثراً بجراحه بعد 5 أيام من محاولة اغتياله

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في دهوك، مساء اليوم الأحد، بوفاة رجل خمسيني متأثراً بجراحه بعد خمسة أيام من تعرضه لإطلاق نار.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز أن الحادث وقع بتاريخ 27 آيار/ مايو الماضي، على خلفية نزاع اجتماعي قديم، حيث أقدم شاب يبلغ من العمر 17 عاماً على إطلاق النار على رجل يبلغ من العمر 57 عاماً، ويدعى صالح إسماعيل يوسف، من سكان حي خيلة في قضاء بردرش، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.

وأضاف أن المصاب نُقل إلى مستشفى الطوارئ في محافظة دهوك، حيث خضع للعلاج لمدة خمسة أيام قبل أن يفارق الحياة متأثراً بجراحه.

وأشار إلى أن الشاب سلّم نفسه إلى الشرطة عقب الحادث، وتم فتح تحقيق رسمي في الواقعة.