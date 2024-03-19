دهوك.. وفاة أحد جرحى السيول ومصرع شاب بصعقة كهربائية

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني في دهوك، مساء اليوم الثلاثاء، بمصرع شاب نتيجة تعرضه لصعقة كهربائية في أحد الأحياء السكنية وسط المدينة، فيما توفي أحد المصابين جراء السيول بالمحافظة متأثراً بجراحه.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني العقيد بيوار عبد العزيز، لوكالة شفق نيوز إن "شاباً يبلغ من العمر 15 عاماً لقى حتفه نتيجة تعرضه لصعقة كهربائية في حي شندوخا بوسط المدينة".

وبين أن "السيول والفيضانات تسببت في قطع الكابلات الكهربائية وسقوط أعمدة الكهرباء في عدة مناطق بدهوك"، محذراً المواطنين "بضرورة الابتعاد عن أعمدة الكهرباء وعدم التلاعب بالأسلاك الكهربائية".

فيما أفادت مديرية صحة دهوك بـ"بوفاة أحد جرحى السيول الذي كان يرقد في مستشفى الطوارئ بالمحافظة".

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، توفي شخصين نتيجة للفيضانات والسيول التي اجتاحت المحافظة

وقال العقيد بيوار عبد العزيز، المسؤول الإعلامي في دائرة إطفاء دهوك، لوكالة شفق نيوز، إن "السيول في مدينة دهوك جرفت شخصين في منطقة نزراكي داخل المدينة ما أدى إلى وفاتهم"، مشيراً إلى أن "أكثر من 20 منزلاً تضررت بشكل كامل وعشرات السيارات تأثرت جراء الفيضانات في مناطق متعددة داخل المدينة".