دهوك وزاخو تستبدلان الحفل المركزي لرأس السنة باحتفالات كبيرة (صور)

شفق نيوز– دهوك

تستعد مدينتا دهوك وزاخو، لإحياء أعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة باحتفالات كبيرة استعداداً لاستقبال السيّاح من مختلف مدن العراق، بدلاً عن إقامة الحفل المركزي السنوي في مركز المحافظة.

ففي مدينة دهوك، أعلنت دائرة الثقافة والفنون، أن المدينة ستشهد حفلات خاصة داخل الأماكن الترفيهية العامة، مع تزيين الشوارع والحدائق العامة لاستقبال السيّاح من مختلف محافظات العراق، لافتةً إلى إلغاء الحفل المركزي الرسمي داخل المدينة والاكتفاء بالحفلات الأخرى.

وقال مسؤول إعلام الدائرة حسن فتاح، لوكالة شفق نيوز، إن "دهوك ستشهد حفلات خاصة داخل المطاعم والكافيهات والأماكن الترفيهية مع تزيين المدينة لاستقبال السيّاح من مختلف محافظات العراق"، مشيراً إلى أن "هذه هي السنة الثانية التي لا تقوم فيها المدينة بتنظيم حفلة رأس السنة الميلادية".

أما في مدينة زاخو، فأعلنت دائرة الثقافة في إدارتها المستقلة، أن "المدينة ستشهد احتفالات كبيرة في كورنيش زاخو يوم رأس السنة الميلادية 2026، بمشاركة عدد من المغنين المعروفين من داخل إقليم كوردستان، ومن تركيا".

وذكرت الدائرة في بيان لها، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "جميع الاستعدادات لاستقبال العام الجديد قد اكتملت حيث تم تزيين كورنيش زاخو والشوارع الرئيسية في المدينة"، متوقّعة "حضوراً كبيراً للسيّاح من إقليم كوردستان والمحافظات العراقية الأخرى إضافة إلى ضيوف من خارج البلاد".

وكانت محافظة السليمانية، أعلنت أمس السبت، إيقاف جميع الاحتفالات الرسمية بمناسبة رأس السنة ضمن حدود المحافظة، تضامناً مع ضحايا الكارثة والحوادث المؤلمة التي شهدتها مناطق في قضاء جمجمال وإدارة گرميان.

وكانت مناطق عدة في قضاء جمجمال وإدارة گرميان، تعرّضت الأسبوع الماضي إلى سيول وأمطار غزيرة تسبّبت بعدد من الحوادث التي راح ضحيتها عدد من سكّان هذه المناطق.