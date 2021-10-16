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دهوك.. ورشة لتدريب الكوادر على آلية الاحصاء الالكتروني

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-16T15:59:26+0000
دهوك.. ورشة لتدريب الكوادر على آلية الاحصاء الالكتروني

شفق نيوز/ نظمت وزارة التخطيط العراقية بالتعاون مع حكومة إقليم كوردستان اليوم السبت، ورشة عمل في محافظة دهوك لتدريب الكوادر الميدانية عند اجراء الاحصاء العام في البلاد العام المقبل.

وأعرب نائب محافظ دهوك ماجد سيد صالح عن استعداد محافظة دهوك لتقديم كل الدعم لورشة العمل من اجل انجاح عملية الاحصاء العام في البلاد.

يذكر أن ورشة عمل وزارة التخطيط العراقية ستستمر لخمسة أيام من الناحية النظرية وخمسة عشر يوما في التدريب العملي احياء من مدينة دهوك لتجربة الية عملية الاحصاء الالكتروني المزمع إجراؤها العام القادم.

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