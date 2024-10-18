دهوك والسليمانية تؤكدان سلاسة العملية الانتخابية وتفاؤل بارتفاع نسبة المشاركة

شفق نيوز/ أكدت المفوضية المستقلة للانتخابات في دهوك والسليمانية، يوم الجمعة، ان عملية التصويت الخاص لانتخابات برلمان اقليم كوردستان تجري بشكل سلس ودون تسجيل اي خروقات لغاية الان، وسط تفاؤل بارتفاع نسبة المشاركة.

وتهدف هذه المرحلة من الانتخابات الى تمكين الفئات التي تشملها عملية التصويت الخاص مثل قوات الأمن الداخلي والبيشمركة من الإدلاء بأصواتهم قبل انطلاق التصويت العام.

وأكد خالد عباس مدير مكتب المفوضية في دهوك لوكالة شفق نيوز، أن "عملية الاقتراع الخاص انطلقت في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم الجمعة حيث تم فتح 33 مركزا انتخابيا موزعة على مناطق مختلفة في المحافظة تتضمن 140 محطة اقتراع".

وأوضح ان "عدد الناخبين الذين يحق لهم المشاركة في هذا الاقتراع يبلغ 40895 ناخبا، وهم من المسجلين ضمن قوائم التصويت الخاص في دهوك".

واكد عباس ان "الاجهزة المخصصة للتصويت تعمل بشكل جيد في جميع المراكز"، لافتا إلى أن "المفوضية جهزت أعدادا كافية من الأجهزة الاحتياطية لاستخدامها في حال حدوث أي أعطال مفاجئة في المحطات الانتخابية".

وفي محافظة السليمانية، أكد مراسلنا أن عدد المصوتين بلغ 76,661، موزعين على 57 مركزًا انتخابيًا، فيما تم تخصيص 276 محطة اقتراع.

وأضاف انه، تم إدخال تقنيات جديدة مثل البطاقة البيومترية، التي تم استخدامها لأول مرة في تاريخ الانتخابات في إقليم كوردستان، لضمان نزاهة العملية وتجنب التلاعب بسجلات الناخبين.

وفي تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، قال المراقب كارزان محمد وهو يتابع سير الانتخابات، إن "إدخال البطاقة البيومترية يمثل نقلة نوعية في العملية الانتخابية، فهي تسهم في رفع مستوى الشفافية وتقليل فرص التلاعب إلى أدنى مستوى ممكن".

من بين المشاركين في التصويت الخاص، تحدث أحد المنتسبين الذي فضل عدم الكشف عن نفسه لمراسل وكالة شفق نيوز عن تجربته، قائلاً: "شعرت بأن صوتي مهم ومحمي، والتنظيم في المركز كان رائعًا، وكل شيء سار بسلاسة، بدءًا من الفحص الأمني وصولًا إلى الإدلاء بالصوت."

وأضاف منتسب آخر، فضل عدم الكشف عن هويته لمراسل وكالتنا: "نحن هنا لخدمة وحماية المواطنين، واليوم نحصل على الفرصة للمشاركة في تقرير مصير الإقليم من خلال الانتخابات، واستخدام البطاقة البيومترية أضاف لمسة من الشفافية والثقة التي كنا ننتظرها."

وأكد مراسل وكالة شفق نيوز، أن المفوضية العليا للانتخابات اتخذت مجموعة من الإجراءات الأمنية المشددة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

وقال مراسلنا، إنه تم منع إدخال الهواتف المحمولة الى محطات الاقتراع لضمان سرية التصويت وعدم التلاعب أو التأثير على الناخبين.

تغطية إعلامية واسعة

ولضمان التغطية الإعلامية الدقيقة والشفافة، خصصت المفوضية العليا للانتخابات أربعة مراكز خاصة للإعلاميين في السليمانية، ما مكن الصحفيين والمراسلين من متابعة العملية الانتخابية عن كثب.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن هذه المراكز مزودة بأحدث التجهيزات، مما سهل على الإعلاميين الوصول إلى المعلومات ونقل الصورة الحقيقية لسير العملية الانتخابية.

بشتوان جمال هو أحد الصحفيين الموجودين في أحد المراكز الإعلامية صرح لوكالة شفق نيوز، "لم نواجه أي صعوبة في الحصول على المعلومات اللازمة، وكان هناك تعاون واضح بين المفوضية ووسائل الإعلام لضمان تدفق المعلومات دون التأثير على خصوصية وسرية الناخبين."

تفاؤل بارتفاع نسبة المشاركة

وأبدى العديد من المراقبين تفاؤلهم حيال نسبة المشاركة في التصويت الخاص للقوات الأمنية، خاصة في ظل التنظيم الجيد والإجراءات الأمنية الصارمة.

وقالت ترزة طه وهي إحدى المراقبات المحليات لمراسل وكالة شفق نيوز، إنه "من الواضح أن التنظيم الدقيق الذي شهدته هذه العملية ينعكس بشكل إيجابي على معنويات الناخبين وثقتهم في الانتخابات".

كما أضافت أن "ما رأيناه اليوم في السليمانية يعكس رغبة القوات الأمنية في المشاركة الفعالة في رسم مستقبل الإقليم، والتزامهم بتطبيق الإجراءات كافة التي تضمن نزاهة العملية".

وأكد مراسل وكالة شفق نيوز، أن العملية الانتخابية جرت تحت مراقبة دولية ومحلية دقيقة، مع وجود فرق مراقبة تتابع سير العملية منذ افتتاح المراكز.

وأوضح أن كل التعليمات التي صدرت من المفوضية تم تنفيذها بحذافيرها و القوات الأمنية كانت ملتزمة بالتعليمات، والمراكز الانتخابية كانت مجهزة بشكل يضمن سهولة حركة الناخبين وتطبيق الإجراءات الأمنية.

وأضاف، أن التحديات التي واجهها الإقليم خلال السنوات الماضية جعلت من هذه الانتخابات لحظة حاسمة، والأجواء التي شهدناها اليوم تعزز من توقعاتنا بارتفاع نسبة المشاركة.