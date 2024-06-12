دهوك.. هجوم مسلح "غامض" يخلف 4 مصابين من الشرطة والمدنيين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في دهوك، مساء اليوم الأربعاء، بإصابة أربعة أشخاص بهجوم مسلح نفذه شخص مجهول ولسبب غير معروف.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شخصاً مجهولاً يحمل بندقية كلاشنكوف أطلق النار على نقطة للشرطة في تقاطع سولاف وسط مدينة دهوك، ما أدى إلى أصابة اثنين من رجال الشرطة ومدنيين اثنين صادف مرورهما أثناء الهجوم".

وأشار إلى أنه "تم نقل المصابين الأربعة إلى مستشفى طوارئ دهوك لتلقي العلاج، فيما نشرت السلطات الأمنية دوريات في المناطق والأزقة القريبة من مكان الحادث بحثاً عن المهاجم".

فيما ذكر شهود عيان لوكالة شفق نيوز، أن "المهاجم يتراوح عمره بين 25 و30 عاماً، يحمل حقيبة ظهر وبيده سلاح كلاشينكوف وأطلق النار قبل أن يفرّ من موقع الحادث سيراً على الأقدام".