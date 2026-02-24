دهوك.. أهالي قرى جبل كارة يتظاهرون للمطالبة بفتح الطرق بعد الهدنة الأمنية (صور)

شفق نيوز- دهوك

تظاهر العشرات من أهالي القرى في سفح جبل گاره المطل على قضاء العمادية شمال دهوك، يوم الثلاثاء، مطالبين بفتح الطريق بعد اعلان الهدنة بين الجيش التركي وحزب العمال الكوردستاني لزيارة قراهم والبدء بمزاولة اعمالهم الزراعية.

لكن قوات الأمن، لم تفتح الطريق أمام المواطنين حتى الآن، وفق مراسل وكالة شفق نيوز، طالبتهم بالتريث لحين صدور قرار رسمي بفتح الطريق إلا أن المتظاهرين قاموا بسحب الكتل الخرسانية الكونكريتية من الطريق وفتحه بالقوة وبعد ازاحة الكتل الخرسانية توجهوا مباشرة إلى قراهم ودخلوها لأول مرة منذ اغلاق الطريق وبدؤوا بتفقد منازلهم واراضيهم الزراعية.

وقال مواطن من قرية سبينداري، لوكالة شفق نيوز: "نريد الذهاب الى قرانا كل ما يقولونه لنا هو كذب منذ سنتين وهم يعدوننا بفتح الطريق في الاحد القادم والذي يليه دون تنفيذ، والآن بدأ الموسم الزراعي ونريد أن نذهب إلى هناك للعمل في أراضينا".

من جانبه، ذكر حسين من قرية مژى: "إذا لم يتم فتح هذا الطريق اليوم فإن المشكلة ستكبر غداً جميع أهالي المنطقة سينتفضون وسنقوم بقطع هذا الطريق العام بالكامل اذا لم يسمحوا لنا بالعبور الى قرانا".

وأضاف: "لقد انتظرنا الحكومة طويلا منذ اكثر من سنتين ونحن نعاني الاهمال لم يقصروا في اطلاق الوعود لكن لا يوجد اي تنفيذ لذلك قررنا فتح الطريق على مسؤوليتنا الخاصة وسنتحمل نحن المسؤولية لا يوجد اي قتال في الوقت الحالي".

يشار إلى أن عشرات القرى تقع في منطقة بري گاره‌ على سفح جبل كارة، وأن أهالي هذه القرى نزحوا منها قبل ثلاث سنوات بسبب الصراع المسلح بين حزب العمال الكوردستاني والجيش التركي والذي تسبب باضرار مادية كبيرة في ممتلكاتهم، فضلا عن تدمير آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية.