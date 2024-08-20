دهوك.. نيران تركية تطال قرية بعد هجوم بمسيرة من العماليين

شفق نيوز/ افاد مصدر امني، يوم الثلاثاء، بأن قوات حزب العمال الكوردستاني شنت هجوما بطائرة مسيرة على موقع عسكري للقوات التركية المتمركزة في جبل متين المطل على قضاء العمادية شمال محافظة دهوك.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن الجيش التركي رد على الهجوم باطلاق نيران عشوائية مما ادى الى تعرض قرية بلافة القريبة لرشقات من بنادق رشاشة.

وأكد المصدر أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات بين سكان القرية.

وليلة امس، افاد شهود عيان من قرية كوهرزي التابعة لقضاء العمادية شمالي دهوك بان اشتباكات عنيفة اندلعت بين القوات التركية وعناصر حزب العمال الكوردستاني في سلسلة جبال متين المطلة على القرية.