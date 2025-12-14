دهوك.. إنهاء بعثة "يونامي" يثقل كاهل دعم النازحين (صور)

شفق نيوز- دهوك

أكدت دائرة الهجرة والمهجرين واستجابة الأزمات في محافظة دهوك، يوم الأحد، أن إنهاء عمل بعثة يونامي القسم السياسي في العراق مع بداية عام 2026 شكل تحدياً إضافياً للنازحين، في ظل انخفاض كبير للمساعدات المقدمة لهم، خاصة مع دخول فصل الشتاء وغياب توزيع مادة النفط، ما يزيد معاناة آلاف العائلات في المخيمات وخارجها ويثقل كاهل حكومة كوردستان في تقديم الخدمات الأساسية.

وقال مدير الدائرة ديان جعفر، لوكالة شفق نيوز، إن "حجم المساعدات المقدمة للنازحين انخفض بشكل كبير جداً في الفترة الأخيرة"، مشيراً إلى أن "حكومة كوردستان أصبحت تتحمل عبء دعم النازحين في خمسة قطاعات أساسية تشمل الماء والكهرباء والتربية والصحة وإزالة النفايات، الأمر الذي يشكل عبئاً ثقيلاً على الحكومة".

وأضاف أن "مادة النفط لم توزع حتى الآن على النازحين رغم دخول فصل البرد وهم في حاجة كبيرة إليها"، موضحاً أن "الدائرة أرسلت كتاباً رسمياً إلى وزارة الهجرة في بغداد منذ بداية تشرين الأول، والتي بدورها خاطبت وزارة النفط العراقية، إلا أنه لم يتم تلقي أي رد حتى هذه اللحظة رغم المتابعات المستمرة".

من جانبه، قال قاسم خلو، وهو نازح من إحدى المخيمات في دهوك، إن "العائلات تعاني بشكل كبير مع انخفاض درجات الحرارة، وأن أغلب الخيم لا توفر حماية كافية من البرد والمطر".

وأضاف خلو في حديثه للوكالة، أن "الأطفال وكبار السن هم الأكثر تضرراً في ظل نقص الوقود وقلة البطانيات"، متابعاً بالقول: "نحن نعيش ظروفاً صعبة جداً منذ 11 عاماً في كل شتاء، ونشعر أن معاناتنا تتضاعف مع غياب الدعم الكافي".

يذكر أن محافظة دهوك تحتضن 15 مخيماً للنازحين، إضافة إلى خمسة مخيمات للاجئين السوريين التي تقيم فيها أكثر من 20 عائلة، فيما تعيش أكثر من 35 ألف عائلة أخرى خارج المخيمات.

ويُسدل العراق نهاية شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري، الستار على أعمال بعثة الأمم المتحدة "اليونامي" التي استمرت لأكثر من عقدين من الزمن.

وتأسست "يونامي" عام 2003 بقرار من مجلس الأمن، وتقرر إنهاء ولايتها رسميا في 31 كانون الأول 2025، بعد تمديد أخير وبناء على طلب الحكومة العراقية.