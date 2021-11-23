دهوك.. نازحون لا يستبشرون خيراً بقدوم الشتاء القارص

شفق نيوز/ يشكو النازحون في محافظة دهوك باقليم كوردستان، من نقص الخدمات وخصوصا النفط الابيض الذي يستخدمونه في مواجهة برد الشتاء القارص.

وتقول النازحة خانى محمود من اهالي سنجار وتقطن مخيما للنازحين في محافظة دهوك لوكالة شفق نيوز، إن "الاوضاع في فصل الشتاء لا تبشر بخير بسبب الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي وعدم توزيع النفط الابيض على النازحين".

وناشدت خانى الجهات المعنية بـ"توفير احتياجات فصل الشتاء من الملابس والفرش والنفط". بدوره، يصف نازح آخر يدعى ميرزا حسن معاناة فصل الشتاء داخل الخيم بانها "كبيرة".

ويضيف لوكالة شفق نيوز، أن "الاجواء باردة في مناطق دهوك وان النازحين بحاجة الى رعاية خاصة".

وحول عدم عودته الى منطقته سنجار اوضح ميرزا ان "الاوضاع الامنية في مناطق سنجار غير مستقرة بسبب تواجد مسلحين وفصائل عدة وكذلك انعدام الخدمات كالماء والكهرباء والمدارس وغيرها".

من جانبه يقول مصدر من دائرة الهجرة والمهجرين في دهوك إن "كتابا رسميا تم توجيهه الى وزارة الهجرة في بغداد لتوفير النفط الابيض للنازحين وكذلك مطالبة منظمات دولية معنية بتوفير مبالغ مالية للنازحين كي يتمكنوا من شراء النفط الابيض لهم".

يشار الى ان فصائل من الحشد الشعبي وحزب العمال الكوردستاني تمنع تطبيق اتفاقية سنجار المبرمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان لتطبيع الاوضاع في مناطق سنجار من النواحي الامنية والخدمية والادارية.