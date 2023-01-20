دهوك.. مئات الكورد يشيعون ضحايا هجوم ماردين التركية (صور)

شفق نيوز / شيع المئات من أهالي الضحايا الخمسة الذين قتلوا بهجوم مسلح في مدينة ماردين التركية، يوم الجمعة، في قضاء العمادية التابع لمحافظة دهوك، ضمن إقليم كوردستان.

ووري الضحايا الخمسة الثرى، في مقبرتين الأولى "باكيرا" التابعة لناحية زوايته، والثانية في "شيلادزي" التابعة لقضاء العمادية شمالي دهوك.

وقال أحد أفراد ذوي الضحايا، عقب انتهاء مراسم الدفن، لوكالة شفق نيوز، إن "الجانب التركي أبلغهم باتصال هاتفي بأن الجهات الأمنية التركية في ماردين، اعتقلت حتى الآن 15 شخصاً، اثنين منهم اعترفوا بالجريمة، والبقية ما زالوا على ذمة التحقيق".

وأضاف أن "الحكومة التركية وعدت باتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه الجناة".

وفي وقت سابق من صباح الجمعة، أعادت السلطات التركية، جثامين خمسة أشخاص من أهالي دهوك، قضوا في هجوم مسلح بمدينة ماردين التركية.

ووقع الهجوم المسلح عند منتصف ليل أمس الأول، عندما فتح مجهولون النار على عجلة يستقلها عدد من الأشخاص، مما تسبب بمقتل خمسة أشخاص، في حادث وصف بالغادر، من دون بيان حيثياته بعد.

وعن هذه الفاجعة، أعرب الزعيم الكوردي مسعود بارزاني أمس الخميس، عن حزنه العميق بسبب الهجوم على عدد من مواطني إقليم كوردستان في محافظة ماردين التركية.

وقال بارزاني، في رسالة له: "أنني على يقين بأن حكومة إقليم كوردستان والجهات المعنية في تركيا سوف يبذلون قصارى جهودهم لكشف وقائع هذه الحادثة الأليمة والعثور على مرتكبي الجريمة وتقديمهم للعدالة".