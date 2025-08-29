دهوك.. مياه بحيرة سد الموصل تنحسر عن مدينة أثرية عمرها 5000 سنة (صور)

شفق نيوز- دهوك

أعلنت دائرة آثار دهوك، يوم الجمعة، عن اكتشاف مدينة أثرية تعود لأكثر من خمسة آلاف سنة في بحيرة سد الموصل، ظهرت بعد انحسار منسوب المياه.

وقال مدير الدائرة بيكس بريفكاني، لوكالة شفق نيوز، إن "المدينة الأثرية التي تم اكتشافها تضم أكبر مقبرة مكتشفة لغاية الآن وقد عثر فريق التنقيب على توابيت فخارية تعود للعصر الهلنستي ويرجح تاريخ المقبرة إلى نحو 300 عام قبل الميلاد".

وأضاف "هذه القبور شيدت من التراب المقلي"، مشيراً إلى أن "فرق التنقيب التابعة للدائرة تواصل حالياً أعمال البحث في الموقع لاكتشاف مواد أثرية أخرى قد تسهم في إغناء الدراسة التاريخية للمنطقة".

ويقع الموقع المكتشف في قرية خانكي القديمة جنوب محافظة دهوك والتي كانت قد غمرتها مياه بحيرة سد الموصل منذ إنشائه في ثمانينيات القرن الماضي.