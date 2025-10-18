دهوك .. مقتل شاب برصاصة خاطئة خرجت من سلاح أحد أصدقائه

شفق نيوز - دهوك

افاد مصدر امني، يوم السبت، بمقتل شاب عن طريق الخطأ على يد أحد اصدقائه في قرية "سيجي" ذات الغالبية المسيحية التابعة لقضاء سميل غربي محافظة دهوك.

وأوضح المصدر في حديثه لوكالة شفق نيوز، أن الشاب الضحية البالغ من العمر 28 عاما، ومن سكان القرية كان برفقة اربعة من اصدقائه عندما كان أحدهم ينظف سلاحا من نوع كلاشينكوف فانطلقت منه رصاصة أصابت رأس الضحية مباشرة.

واضاف ان الشاب نقل على وجه السرعة الى المستشفى الا انه فارق الحياة قبل وصوله، وتم نقل جثته الى دائرة الطب العدلي في دهوك.

واشار المصدر الى ان الاصدقاء الاربعة سلموا انفسهم الى الجهات الأمنية، فيما تم فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.