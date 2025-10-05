دهوك.. معبد لالش يستعد لـ"عيد جما"

شفق نيوز- دهوك

يستعد ابناء الديانة الايزيدية لاقامة مراسيم "عيد الجما" الذي يبدأ غداً الاثنين، ويستمر حتى الجمعة المقبل، في معبد لالش الواقع شرق محافظة دهوك، بحضور امير الديانة الايزيدية وبابا الشيخ.

وقال لقمان سليمان، مسؤول إعلام معبد لالش، لوكالة شفق نيوز، إن "عيد الجما يعد اطول الاعياد لدى ابناء الطائفة الايزيدية اذ يمتد على مدى سبعة أيام وتشهد كل يوم مجموعة من الطقوس الخاصة مثل اداء مراسيم بيت الصباح وبيت المساء وتنصيب (برييات) وهي قطع قماش ملونة ترمز الى الملائكة السبعة.

إضافة إلى ذلك، تشهد هذه الأيام تقديم النذور والقرابين وفي اليوم الاخير تقام مراسيم عيد تنصيب "بري شباكي".

وتوقع سليمان، أن يشهد معبد لالش خلال ايام العيد السبعة حضور أكثر من مئتي الف شخص من مختلف مناطق العراق ومن دول العالم، للمشاركة في هذه المناسبة الدينية الكبرى.