دهوك.. مصرع 3 أشخاص بينهم فتاة في حادثي غرق منفصلين

شفق نيوز/ أفاد مسؤول إعلام مديرية الدفاع المدني في دهوك، يوم الأحد، بمصرع ثلاثة أشخاص غرقاً بحادثين منفصلين داخل حدود المحافظة.

وقال العقيد بيوار عبدالعزيز، لوكالة شفق نيوز، أن الحادث الأول وقع في بحيرة سد دهوك شمال المدينة، حيث غرق شقيقان من عائلة واحدة أثناء قيامهم برحلة سياحية إلى المنطقة، مشيراً إلى أن الشقيقين من سكان مدينة الموصل وكانا برفقة ثلاثة أشخاص آخرين من العائلة نفسها.

وأضاف أن الأهالي تمكنوا من إنقاذ الثلاثة الآخرين، بينما تم انتشال جثتي الشقيقين بعد غرقهما في مياه البحيرة.

أما الحادث الثاني، فقد وقع في قرية كريكوري الواقعة إلى الغرب من محافظة دهوك، حيث سقطت فتاة تبلغ من العمر 13 عاماً داخل بئر مملوء بالمياه أثناء قيامها برعي الأغنام بالقرب من القرية.

وأكد العقيد بيوار أن فرق الدفاع المدني تمكنت من انتشال جثة الفتاة بعد جهود من قبل فرق الإنقاذ المحلية.