دهوك.. مصرع وإصابة 7 أشخاص بحادث سير

شفق نيوز- دهوك

أفاد مصدر أمني في دهوك، مساء اليوم الاثنين، بمصرع شخص وإصابة ستة آخرين بحادث سير جراء تصادم بين ثلاث مركبات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حادث سير مأساوي وقع مساء اليوم على الطريق الرابط بين ناحية زيلكان وقضاء شيخان ما أسفر عن وفاة شخص واحد وإصابة ستة أشخاص آخرين بجروح متفاوتة".

وأوضح المصدر أن "الحادث نجم عن اصطدام ثلاث مركبات، وأغلب الضحايا والمصابين من أهالي مدينة الموصل".

وأضاف أن "فرق الإسعاف والإنقاذ هرعت إلى موقع الحادث على الفور حيث تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي في دهوك، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى طوارى دهوك لتلقي العلاج اللازم"، مشيراً إلى أن "بعض المصابين بحالة حرجة".