دهوك.. مصرع شخص بحادث انقلاب سيارة مسروقة بعد مطاردة أمنية

شفق نيوز- دهوك

أفاد مصدر حكومي في دهوك، يوم الأربعاء، بمصرع شخص في حادث انقلاب سيارة على الطريق الرابط بين قضاء عقرة وناحية قسروك، بالقرب من محطة وقود "چارچل" عند مفرق قرية روفيا.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الحادث وقع بعد قيام الشخص بقيادة سيارة تعود لأحد معارض السيارات في عقرة من دون موافقة مالكها، حيث تجول بها داخل مركز القضاء، قبل أن يكتشف صاحب المعرض الأمر عبر كاميرات المراقبة ويقوم بإبلاغ الجهات الأمنية.

وأضاف أن قوات الشرطة حاولت إيقاف السائق بعد ملاحقته، إلا أنه لم يمتثل للأوامر واستمر بالفرار على الطريق الرئيسي باتجاه ناحية قسروك، مشيراً إلى أنه فقد السيطرة على السيارة ما أدى إلى انقلابها بشكل عنيف.

وأوضح المصدر أن الحادث أسفر عن مصرع السائق في الحال، فيما تعرضت السيارة لأضرار مادية جسيمة، لافتاً إلى أنه تم فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.