دهوك.. مصرع شاب دهساً بجراره الزراعي في عقرة

شفق نيوز- دهوك

أفاد مصدر أمني في محافظة دهوك، مساء اليوم الأربعاء، بمصرع شاب في العشرين من عمره إثر حادث مؤسف بجرار زراعي في قضاء عقرة.

وقال المصدر وكالة شفق نيوز، إن "حادثاً وقع في قرية كوركي شيخان التابعة لناحية گردةسين في قضاء عقرة، حيث لقي شاب يدعى (شيرزاد آزاد كريم)، يبلغ من العمر 20 عاماً، حتفه على الفور" .

وأوضح المصدر أن "الحادث وقع عندما فقد الشاب السيطرة على جراره الزراعي الذي بدأ بالتحرك من تلقاء نفسه، فحاول اللحاق به لإيقافه، إلا أن محاولته باءت بالفشل، ليسقط تحت عجلات الجرار الذي دهسه وأدى إلى وفاته في الحال".