دهوك.. مشروع لزراعة مليون شجرة صنوبر عبر آلية غير مسبوقة (صور)

شفق نيوز- دهوك

أطلقت منظمة "زيلا" المحلية بالتعاون مع إدارة ناحية زاويتة في محافظة دهوك، يوم السبت، مشروع بيئي واسع يهدف إلى زراعة أكثر من مليون شجرة صنوبر في الغابات والمناطق الجبلية التي تعرضت خلال السنوات الماضية لحرائق متكررة وقصف بالمدافع والطائرات مما تسبب بخسائر كبيرة في الغطاء النباتي لتلك المناطق.

وأوضح مسؤول إعلام المنظمة نيوار صالح، لوكالة شفق نيوز، أن "الفرق الميدانية تعمل في الوقت الحالي على تهيئة البذور والحبوب اللازمة للمشروع عبر صناعة كرات طينية خاصة توضع في داخلها البذور بشكل يحافظ عليها ويمنحها فرصة أكبر للنمو بعد انتشارها".

وأشار صالح إلى أن "عملية صناعة هذه الكرات تتم في ناحية زاويتة شمال دهوك، وأن المنظمة أكملت استعداداتها لاطلاق هذه البذور عبر طائرات مروحية لتغطية المساحات الواسعة في المناطق الجبلية"، موضحاً أن "هذه هي المرة الأولى في العراق التي يجري فيها تنفيذ مشروع من هذا النوع بهذه الآلية".

وأكد أن "خطتهم تتضمن زراعة أكثر من مليون شجرة صنوبر في المناطق الجبلية الوعرة التي يصعب الوصول إليها، وأن المشروع سيركز على أشجار البلوط والسماق وعدد من الأشجار المحلية التي تتكيف مع أجواء إقليم كوردستان وتتميز بقدرتها على مقاومة الظروف المناخية الصعبة".

وأضاف صالح أن "الهدف الرئيس من هذا المشروع هو الحفاظ على البيئة وإعادة إحياء الغابات وتجديد المساحات الخضراء في عموم محافظة دهوك، خاصة وأن العديد من هذه المناطق تعرضت خلال الأعوام الماضية لحرائق كبيرة وقصف مدفعي وصاروخي نتج عنه تدمير آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية والمناطق الحرجية مما يستدعي جهوداً واسعة لاستعادة التوازن البيئي فيها".