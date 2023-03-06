دهوك.. مزار ديني ايزيدي ومقبرة قديمة يظهران على مياه بحيرة سد الموصل(صور)

شفق نيوز/ كشف مسؤول محلي في محافظة دهوك، اليوم الاثنين، عن ظهور مزار ديني للايزيديين وعشرات القبور فوق مياه بحيرة سد الموصل التابعة لإحدى القرى القديمة بسبب انخفاض منسوب مياهه.

وقال حمزة عيدو مختار قرية خانك الواقعة جنوب محافظة دهوك، شمال بحيرة سد الموصل)، لوكالة شفق نيوز إن "بعد انخفاض منسوب مياه بحيرة سد الموصل بشكل كبير ظهر مزار شيخ بايزيد الذي كان مزارا دينيا للايزيديين وبجانبه مقبرة فيها عشرات القبور تعود الى رفاة الاهالي".

واضاف عيدو ان "تاريخ هذه المقبرة يعود إلى قبل اكثر من 200 عام حيث كان اهالي القرية يقومون بدفن موتاهم في هذا المزار".

وتابع مختار القرية حديثه قائلا "كنا نقوم بزيارة وطواف هذا المزار حتى عام 1985 وبعد قيام ادارة السد بخزن المياه قامت الحكومة العراقية انذاك بترحيل اهالى القرية بعدها غمرت المياه قريتنا وعدد كبير من المزارات الدينية".