دهوك.. مريدو الطريقة القادرية يحيون مراسم العيد (صور)

شفق نيوز- دهوك

شهدت مدينة عقرة شمال شرقي محافظة دهوك في إقليم كوردستان، يوم السبت، توافد دراويش ومريدي الطريقة القادرية، تزامناً مع حلول أيام العيد لإجراء مراسم التهنئة السنوية.

وحضر مراسل وكالة شفق نيوز التجمع في مرقد (الشيخ عبد العزيز ابن عبد القادر الكيلاني) الذي يعد مركزاً لتجمع أتباع الطريقة القادرية في مدينة عقرة، حيث يحيون فيه مناسباتهم الدينية والاجتماعية.

وذكر إسماعيل برزنجي، أحد المشاركين في المراسم، أن المرقد يشهد حضوراً مكثفاً في هذه الأيام، قائلاً: "كما ترون، فإن العديد من الدراويش والمريدين في الطريقة القادرية جاؤوا إلى هنا للمشاركة في التهنئة بمناسبة العيد".

وأشار إلى أن حركة الزوار مستمرة بشكل يومي، لكنها تسجل ذروتها خلال فترة العيد.

من جهته، أوضح خيري عبد، وهو رجل دين في الطريقة القادرية، أن هذا التجمع يعد جزءاً من التزامات المريدين الاجتماعية والدينية، مبيناً: "نحضر كمريدي ودراويش الطريقة القادرية هذه المراسم للتهنئة بالعيد".

وأضاف: "جرت العادة في كل عام أن نأتي في اليوم التالي من العيد لتبادل التهاني في هذا المكان".