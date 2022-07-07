سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

دهوك: لم نسجل أية حالة إصابة بوباء الكوليرا

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-07T08:00:50+0000
دهوك: لم نسجل أية حالة إصابة بوباء الكوليرا

شفق نيوز/ افادت الحكومة المحلية في محافظة دهوك، يوم الخميس، أن المحافظة لم تسجل أية حالة إصابة بوباء الكوليرا منذ تفشيه في اقليم كوردستان والعراق كافة.

وأكد نائب محافظ دهوك وكالة ماجد سيد صالح في مؤتمر صحفي عقده اليوم وحضرته وكالة شفق نيوز، على ضرورة التدابير والإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا، مؤكدا "لا نرغب في هذا العيد أن ترتفع الإصابات".

ودعا إلى ضرورة التطعيم باللقاح المضاد للفيروس بجرعتيه لما له من أهمية الحد من كورونا.

وتصاعدت في الآونة الأخيرة معدل الإصابات بكورونا في الإقليم وباقي مناطق ومدن العراق بعد ان تراجعت لمستويات منخفضة منذ بداية العام 2022.

وعن وباء الكوليرا قال سيد صالح "لحسن الحظ انه لغاية الآن دهوك لم تسجل اية حالة اصابة بهذا الوباء"، مستدركا "غير انه متفشٍ في انحاء العراق كافة، وصحة دهوك اصدرت تعليمات حول الوقاية من هذا المرض، ونأمل من المطاعم والفنادق والمقاهي الألتزام بها".

وتطرق إلى عطلة عيد الأضحى قائلا: إنه المجاز ستفتح ابوابها من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الثامنة مساء، وقد تم تشكيل لجان تشرف على نحر الاضاحي فيها"، مشددا لا يجوز ذبح الأضاحي في الشوارع والطرقات وقرب المنازل، وانه تمت توصية فرق الشرطة والاسايش بمحاسبة المخالفين.

related

تشكيل فريق تنسيق لمواجهة الكوارث الطبيعية في دهوك

Date: 2022-05-18 10:37:49
تشكيل فريق تنسيق لمواجهة الكوارث الطبيعية في دهوك

تعافي مصاب بكورونا في دهوك وعدد الشفاء يرتفع الى 16 حالة

Date: 2020-05-05 17:13:39
تعافي مصاب بكورونا في دهوك وعدد الشفاء يرتفع الى 16 حالة

دهوك.. القبض على متهمين بالمخدرات والابتزاز والمقامرة الإلكترونية

Date: 2021-08-26 14:22:03
دهوك.. القبض على متهمين بالمخدرات والابتزاز والمقامرة الإلكترونية

محافظة في اقليم كوردستان توقع بروتكولا مع المانيا

Date: 2019-06-22 19:46:09
محافظة في اقليم كوردستان توقع بروتكولا مع المانيا

طائرات تركية تقصف مواقع أولى من نوعها شمالي دهوك

Date: 2020-12-29 09:16:24
طائرات تركية تقصف مواقع أولى من نوعها شمالي دهوك

غارات تركية على مدن في محافظة دهوك

Date: 2020-08-05 21:38:32
غارات تركية على مدن في محافظة دهوك

بالصور.. اقامة صلاة الاستسقاء في دهوك

Date: 2021-11-29 13:34:02
بالصور.. اقامة صلاة الاستسقاء في دهوك

في دهوك .. امرأة تقتل أبنتها الرضيعة

Date: 2020-11-05 05:21:33
في دهوك .. امرأة تقتل أبنتها الرضيعة