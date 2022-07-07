دهوك: لم نسجل أية حالة إصابة بوباء الكوليرا

شفق نيوز/ افادت الحكومة المحلية في محافظة دهوك، يوم الخميس، أن المحافظة لم تسجل أية حالة إصابة بوباء الكوليرا منذ تفشيه في اقليم كوردستان والعراق كافة.

وأكد نائب محافظ دهوك وكالة ماجد سيد صالح في مؤتمر صحفي عقده اليوم وحضرته وكالة شفق نيوز، على ضرورة التدابير والإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا، مؤكدا "لا نرغب في هذا العيد أن ترتفع الإصابات".

ودعا إلى ضرورة التطعيم باللقاح المضاد للفيروس بجرعتيه لما له من أهمية الحد من كورونا.

وتصاعدت في الآونة الأخيرة معدل الإصابات بكورونا في الإقليم وباقي مناطق ومدن العراق بعد ان تراجعت لمستويات منخفضة منذ بداية العام 2022.

وعن وباء الكوليرا قال سيد صالح "لحسن الحظ انه لغاية الآن دهوك لم تسجل اية حالة اصابة بهذا الوباء"، مستدركا "غير انه متفشٍ في انحاء العراق كافة، وصحة دهوك اصدرت تعليمات حول الوقاية من هذا المرض، ونأمل من المطاعم والفنادق والمقاهي الألتزام بها".

وتطرق إلى عطلة عيد الأضحى قائلا: إنه المجاز ستفتح ابوابها من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الثامنة مساء، وقد تم تشكيل لجان تشرف على نحر الاضاحي فيها"، مشددا لا يجوز ذبح الأضاحي في الشوارع والطرقات وقرب المنازل، وانه تمت توصية فرق الشرطة والاسايش بمحاسبة المخالفين.