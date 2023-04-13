دهوك: لم نتكبد خسائر مباشرة بالأرواح جراء الأمطار والسيول

شفق نيوز/ أفاد رئيس الحكومة المحلية في محافظة دهوك علي تتر، يوم الخميس، بعدم تسجيل خسائر مباشرة بالأرواح جراء الأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت مناطق المحافظة خلال الساعات الـ48 الماضية.

وقال تتر في تصريح أدلى به للصحفيين اليوم، إنه "لحسن الحظ رغم غزارة الأمطار إلا أن الأضرار كانت أقل من المتوقع مع حجم السيول المتدفقة".

وأضاف أن "السكان جميعهم سالمون ولم نتكبد خسائر بالأرواح بشكل مباشر من خلال الغرق بالسيول أما الصواعق فإنها تصيب أي شخص"، في إشارة إلى أنها حادث عرضي.

وأعلن تتر أن قائممقامية المحافظة شكلت لجاناً لتقييم الأضرار المادية للممتلكات العامة والخاصة، ومنها المشاريع الخدمية.

ويتعرض إقليم كوردستان وباقي مناطق ومدن العراق إلى موجة من الأمطار الغزيرة التي بدأت منذ أمس الأول والمستمرة بالتساقط بشكل متقطع.