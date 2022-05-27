دهوك.. إلغاء نشاطات عدة من احتفال "ذكرى استحداث المحافظة"

شفق نيوز / أعلن مدير دائرة الثقافة في محافظة دهوك ضمن إقليم كوردستان، أمير علي، إزالة نشاطات عدة من الاحتفال بـ"إحياء ذكرى يوم محافظة دهوك"، المقرر مساء يوم الجمعة.

وقال علي، لوكالة شفق نيوز، إن "النشاطات التي أزيلت من الاحتفال تمثلت بـ(الغناء، الدبكات الشعبية، عرض الأزياء الفلكلورية الكوردية)".

وعزا الأسباب إلى "مقتل طفلين وجرح آخر جراء القصف المدفعي من قبل عناصر حزب العمال الكوردستاني على المحتفلين من أهالي قرية زيوة مساء أمس في ناحية بامرني التابعة لقضاء العمادية شمال دهوك".

وأوضح أن "الحفل سيختصر على إقامة سباق مارثون، ومعرض لنتاج ونشاطات دوائر المحافظة".

وكانت إدارة محافظة دهوك في إقليم كوردستان، قد أعلنت بوقت سابق عن إقامة "كرنفال جماهيري" احتفاءً بمناسبة الذكرى السنوية 53 لاستحداث محافظة دهوك الذي صادف يوم الأربعاء الماضي.