دهوك: كانت هناك مروحية ثانية برفقة المحطمة و ركابهما الأحياء والقتلى ينتمون لحزب العمال

شفق نيوز/ أفاد رئيس الحكومة المحلية لمحافظة دهوك علي تتر، يوم الخميس، أنه كانت هناك مروحية أخرى برفقة التي سقطت وتحطمت مساء أمس شمالي المحافظة.

وقال تتر في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن الركاب الذين كانوا يستقلون المروحية التي سقطت في جمانكي ينتمون الى حزب العمال الكوردستاني، وان مروحية اخرى كانت برفقتها.

وأكد أن ركاب المروحية المحطمة جميعهم قد فارقوا الحياة بعد سقوطها.

وأضاف تتر، أن المروحية الثانية قد هربت وكانت ايضا يستقلها عناصر من الحزب، مبينا أنه لا يمكن حاليا تحديد أي دولة قصدت إلا بعد الانتهاء من التحقيقات التي شرعت بها الأجهزة الأمنية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان العراق في بيان، سقوط طائرة مروحية (هليكوبتر) بالقرب من قرية بيركيات في منطقة جمانكي بمحافظة دهوك، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها.

وأضاف البيان، أن مسؤولي حكومة إقليم كوردستان اتصلوا بالحكومة العراقية والحلفاء والحكومة التركية بشأن سقوط المروحية، لكنهم قالوا ردا على ذلك إن المروحية ليست لهم.

وأوضح أن قوات الأمن بدأت التحقيق في الحادث، مبينا أن التحقيقات الأولية كشفت أن المروحية كانت من طراز Eurocopter AS350 وأن بعض الركاب الذين توفوا كانوا من مقاتلي حزب العمال الكوردستاني.وأكد البيان، أن التحقيقات تتواصل بهذا الشأن من أجل جمع المعلومات كاملة ومعرفة المروحية إلى أي جهة تنتمي.

وأمس الأربعاء، أبغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بسقوط طائرة مروحية في حقل نفطي في جبل خيري المطل على قرية بيركات التابعة لناحية جمانكي شمالي محافظة دهوك، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص كانوا على متنها.