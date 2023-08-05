دهوك.. قوة أمنية تشتبك مع "شبكة" للمخدرات وتعتقل جميع أفرادها

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في محافظة دهوك يوم السبت، باندلاع اشتباكات مسلحة في حي شندوخا بين قوات امنية وعناصر تابعة لشبكة تتاجر بالمخدرات.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن الاشتباكات اسفرت عن اعتقال جميع أفراد تلك الشبكة دون وقوع اية خسائر بشرية.

واضاف المصدر ان عناصر الشبكة كانت تختبئ في أحد المجمعات السكنية القريبة من مجمع تناهي السكني غربي دهوك.

ويذكر أن عناصر المجموعة من المطلوبين للعدالة بسبب قضايا الترويج والمتاجرة بالمواد المخدرة.