دهوك في 2022: ارتفاع حالات النصب والاحتيال والحرائق تكبد المحافظة خسائر بأكثر من 4 مليارات دينار

2023-01-05T10:07:13.000000Z

شفق نيوز/ اعلنت مديريتا الشرطة والدفاع المدني في محافظة دهوك يوم الخميس، احصائية لاعداد الحوادث في المحافظة لعام 2022.

وقال هيمن سليمان المتحدث باسم شرطة دهوك لوكالة شفق نيوز؛ إن "18 رجلا و 5  نساء قتلوا اما الاشخاص الذين قتلوا بغير عمد هم 3 رجال وامراة واحدة، فيما شهدت المحافظة 29 حالات انتحار منهم 29 رجلا 16 امرأة".

واوضح سليمان؛ ان "حالات النصب والاحتيال ارتفعت في عام 2022 الى 2528 حالة اضافة الى مصادرة 95  قطعة سلاح غير مرخصة".

من جانبه؛ اعلن المقدم بيوار عبد العزيز مسؤول اعلام دائرة الدفاع المدني في دهوك عن إحصائيات حوادث الحريق في المحافظة.

وقال عبد العزيز لوكالة شفق نيوز؛ ان "المحافظة شهدت  1775  حادثة  وتسببت بأضرار قدرت بـ 4 مليارات و5 ملايين و81 ألف دينار، وادت الى مقتل 31 شخصا حسب دائرة الدفاع المدني في دهوك".

وأشار عبدالعزيز أن "17 من حوادث الحرائق شهدتها مخيمات محافظة دهوك خلال عام 2022".

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