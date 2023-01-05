دهوك في 2022: ارتفاع حالات النصب والاحتيال والحرائق تكبد المحافظة خسائر بأكثر من 4 مليارات دينار

شفق نيوز/ اعلنت مديريتا الشرطة والدفاع المدني في محافظة دهوك يوم الخميس، احصائية لاعداد الحوادث في المحافظة لعام 2022.

وقال هيمن سليمان المتحدث باسم شرطة دهوك لوكالة شفق نيوز؛ إن "18 رجلا و 5 نساء قتلوا اما الاشخاص الذين قتلوا بغير عمد هم 3 رجال وامراة واحدة، فيما شهدت المحافظة 29 حالات انتحار منهم 29 رجلا 16 امرأة".

واوضح سليمان؛ ان "حالات النصب والاحتيال ارتفعت في عام 2022 الى 2528 حالة اضافة الى مصادرة 95 قطعة سلاح غير مرخصة".

من جانبه؛ اعلن المقدم بيوار عبد العزيز مسؤول اعلام دائرة الدفاع المدني في دهوك عن إحصائيات حوادث الحريق في المحافظة.

وقال عبد العزيز لوكالة شفق نيوز؛ ان "المحافظة شهدت 1775 حادثة وتسببت بأضرار قدرت بـ 4 مليارات و5 ملايين و81 ألف دينار، وادت الى مقتل 31 شخصا حسب دائرة الدفاع المدني في دهوك".

وأشار عبدالعزيز أن "17 من حوادث الحرائق شهدتها مخيمات محافظة دهوك خلال عام 2022".