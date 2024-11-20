دهوك في سكون تام.. شوارع المدينة خالية من السكان والعجلات (صور)

شفق نيوز/ فرضت السلطات المحلية في محافظة دهوك بإقليم كوردستان، صباح اليوم الأربعاء، حظر تجوال شامل في إطار إجراءات تأمين عملية التعداد العام للسكان التي انطلقت في جميع محافظات العراق.

ووثقت عدسة وكالة شفق نيوز، خلو شوارع دهوك من المارة والمركبات حيث بدت المدينة في حالة سكون تام.

وأكدت مصادر محلية لوكالة شفق نيوز، أن "القوات الامنية قامت بنصب نقاط تفتيش عند مداخل المدينة وداخل أحيائها لضمان الالتزام بالحظر ومنع أي خروقات قد تعيق عمل فرق التعداد".

وشددت السلطات على "أهمية هذه الإجراءات لضمان إجراء العملية بسلاسة ودقة حيث تتطلب فرق التعداد بيئة آمنة وغير مزدحمة لتسهيل مهامها".

وفي تمام الساعة الـ12:00 من ليل الثلاثاء - الأربعاء بدأ سريان حظر التجوال، في كل المحافظات العراقية، استعدادا لعملية التعداد العام للسكان.

ويرافق التعداد أيضا حالة الإنذار (ج) للقطعات الامنية والعسكرية العراقية.

وسيقيد الحظر حركة المواطنين والعجلات والقطارات بين المحافظات والأقضية والنواحي وما بين الحضر والريف وما بين الناحية والقضاء وبالعكس إلا للحالات الإنسانية والضرورة القصوى وما تفرضه الظروف الأمنية والطبيعية والمناخية، بحسب اللجنة الامنية العليا الخاصة بالتعداد السكاني.