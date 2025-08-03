دهوك.. فتح 68 مقبرة جماعية لضحايا إيزيديين على يد داعش (صور)

شفق نيوز- دهوك

اعلنت هيئة التحقيق وجمع الادلة في محافظة دهوك، يوم الأحد، فتح الفرق المختصة 68 مقبرة جماعية من إجمالي 162 مقبرة جماعية وفردية، ارتكب فيها تنظيم داعش جرائمه بحق المواطنين الايزيديين في مناطق متفرقة من قضاء سنجار وذلك منذ 2014.

وقال نيجرفان سليمان، مدير ادارة الهيئة، لوكالة شفق نيوز، إن الجهود مستمرة بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية لفتح المقابر وانتشال الرفات وتوثيق الجرائم، موكداً التعرف على هوية رفات 293 شخصا وقد جرى دفنهم في مقابر خاصة في قضاء سنجار، بينما "ما تزال رفات اكثر من 450 شخصا مجهولة الهوية، ومصير 2883 شخصاً من المكون الايزيدي ما يزال مجهولا حتى اليوم".

وأوضح سليمان، أن "الفرق المختصة تواصل عملها في ظروف صعبة بسبب طبيعة التربة وظروف الطقس وتداخل الرفات"، داعياً إلى المزيد من الدعم الفني واللوجستي لتسريع وتيرة العمل والوصول إلى نتائج دقيقة تنصف الضحايا وعائلاتهم".

في المقابل، جدد ذوو الضحايا والمفقودين مطالبهم بضرورة الاسراع في فتح المقابر الجماعية المتبقية والكشف عن مصير من تبقى من ابنائهم الذين ما يزالون تحت الارض بلا هوية".

سمية خلف، وهي احدى ذوي الضحايا، ذكرت للوكالة، أن "3 من افراد عائلتها لا يزالون مفقودين وهم (والدها واثنان من أشقائها)"، مشيرة إلى أنها تسلمت رفات أحدهم وتم دفنه في مقبرة كوجو المخصصة لضحايا داعش في سنجار.

أما جلال جاسم، فقال إن (ابنه واثنين من اخوته) اختفوا منذ اكثر من 11 عاماً، وأن العائلة لم تتلق اي معلومات عن مصيرهم رغم مراجعتهم المتكررة للدوائر المختصة واجرائهم فحوصات الحمض النووي لافراد العائلة.

وخلص جاسم، إلى القول إنهم "لا يطالبون بشيء سوى معرفة الحقيقة وهل ذووهم أحياء أم أموات"، مشيراً إلى أن "انتظار الجواب بات عبئا ثقيلاً لا يحتمل".