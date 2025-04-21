دهوك.. عودة 400 عائلة إيزيدية من المخيمات إلى سنجار

شفق نيوز/ أعلن مدير دائرة الهجرة والمهجرين واستجابة الازمات في دهوك، ديان جعفر، يوم الاثنين، عودة 400 عائلة من الطائفة الإيزيدية من مخيمات المحافظة إلى سنجار خلال أربعة أيام.

وبحسب جعفر، الذي تحدث لوكالة شفق نيوز، بدأت عملية العودة أمس الأحد الماضي حيث عادت 92 عائلة من مخيم جم مشكو في مدينة زاخو الى سنجار، ومن المتوقع ان تعود اكثر من 100 عائلة اليوم، مع استكمال العدد الى 400 خلال اليومين المقبلين.

وأوضح أن النازحون سيعودون إلى مناطقهم في مجمعات سيبا وتل عزير وكرزرك ودوكوري وسكيني في قضاء سنجار"، مبيناً أن هذه العائلات تم تسجيل أسمائهم مسبقا قبل توقف عملية العودة التي تنفذ بالتعاون مع وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان من خلال منظمة "إي أو أم".

ورجح جعفر، استئناف عملية العودة مرة اخرى في اوائل شهر مايو/أيار المقبل، مع انتظار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن عمل منظمة "آي أو أم".