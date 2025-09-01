دهوك.. عودة أهالي القرى المهجرة بسبب القصف التركي تؤجج خلافاً قديماً خلّف قتيلين

شفق نيوز- دهوك

أفاد مصدر أمني في دهوك، مساء اليوم الاثنين، بمقتل شخصين إثر شجار بين عائلتين في منطقة بريكارة على سفح جبل كارة شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "الجريمة وقعت في قرية زيويكا شيخان حيث بدأ الخلاف بعراك بالأيدي بين عائلتين، قبل أن يتحول إلى استخدام الأسلحة النارية، ما أسفر عن مقتل شخصين".

ولفت المصدر إلى أن "السلطات الأمنية في المحافظة باشرت بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الجريمة، والبحث عن الجناة وتم نقل جثتي الضحايا إلى دائرة الطب العدلي في دهوك".

في حين أوضح شهود عيان لوكالة شفق نيوز، أن "أسباب الشجار يعود إلى خلاف قديم مضى عليه أكثر من عشر سنوات، وفي الآونة الأخيرة وبعد إعلان الهدنة بين الجيش التركي وحزب العمال الكوردستاني، سمحت السلطات الأمنية بعودة الأهالي إلى قراهم التي نزحوا منها بسبب الاشتباكات المتكررة بين الجيش التركي وحزب العمال، ومع عودة أفراد العائلتين إلى المنطقة تجدد الشجار".