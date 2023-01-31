دهوك.. عودة نحو 40 عائلة من مخيمات النزوح إلى سنجار

شفق نيوز/ عادت 39 عائلة نازحة من القاطنين في مخيمات محافظة دهوك الى مناطقهم في سنجار ضمن برنامج العودة من قبل منظمة الهجرة الدولية.

وقال ديان جعفر مدير دائرة الهجرة والمهجرين في دهوك لوكالة شفق نيوز؛ انه تم تسجيل 900 عائلة من مخيمي شاريا و بيرسفي ضمن البرنامج والذي بدأ قبل عام ونصف.

وأضاف جعفر؛ "اليوم عادت الوجبة الاولى ضمن برنامج العودة تضمن 39 عائلة من مخيم بيرسفي شمال زاخو الى سنجار من مجموع 96 عائلة حيث رفض 57 عائلة العودة الى مناطقهم بسبب الاوضاع الامنية والخدمية".

واوضح ان "العودة طوعية وليس هناك أي ضغوطات على النازح بالعودة او البقاء في المخيم".

وبخصوص الخدمات التي ستمنح للعائدين إلى سنجار قال مدير دائرة هجرة دهوك؛ ان "منظمة الهجرة الدولية تفقدت منازل الراغبين بالعودة وستقوم بترميم أو بناء منازلهم او منح مبالغ مالية لهم".